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Ціна нафти Brent опустилася нижче 62 доларів за барель

Новини » Енергетика    10.12.2018 - 09:29
Ціна нафти Brent опустилася нижче 62 доларів за барель
Фото: видобуток нафти (statoil.com)

Brent торгується на позначці в 61,97 долара за барель

Ціна північноморської нафти марки Brent сьогодні вранці, 10 грудня 2018 року, опустилася нижче позначки в 62 долара за барель. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані біржових торгів на сайті РБК.

Станом на 09:17 за київським часом ціна за барель нафти Brent складала 61,97 долара. Це на 1,99% нижче рівня закриття попередніх торгів.

Відзначимо, минулої п'ятниці ціни на нафту підскочили більш ніж на 5% після того, як Організація країн-експортерів нафти (ОПЕК) і країни, що не входять в картель, оголосили про намір скоротити видобуток на 1,2 млн барелів на добу. При цьому ОПЕК знизить видобуток на 800 тис. барелів на добу, а інші учасники угоди - на 400 тис. барелів на добу.

Також минулого тижня стало відомо, що Іран, Венесуела і Лівія, ймовірно, будуть виключені з угоди ОПЕК+. Зокрема, Reuters повідомляв, що Іран був основною перешкодою до укладення угоди про скорочення видобутку нафти, а лідер ОПЕК Саудівська Аравія не погоджувалася на поступки для Тегерана, що потрапив під санкції. 

 

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