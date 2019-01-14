Цена нефти Brent опустилась ниже 60 долларов за баррель

Фото: добыча нефти (statoil.com)

Brent торгуется на отметке в 59,66 доллара за баррель

Цена североморской нефти марки Brent сегодня утром, 14 января 2019 года, опустилась ниже отметки в 60 долларов за баррель. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные биржевых торгов на сайте РБК.

По состоянию на 09:17 по киевскому времени цена за баррель нефти Brent составляла 59,66 доллара. Это на 2,45% ниже уровня закрытия предыдущих торгов.

Ранее Brent подорожала по итогам прошлой недели на 6% на оптимизме по поводу переговоров между США и Китаем в торговой сфере и сокращения поставок топлива со стороны ОПЕК+. В то же время сегодняшнее снижение эксперты расценивают как пониженный аппетит к риску со стороны инвесторов.

Кроме того, дополнительным негативным фактором является приостановка работы правительства США, которая длится уже четвертую неделю.

Напомним, ранее Всемирный банк понизил прогноз цены нефти на 2019-2020 годы. Ожидается, что в этот период средняя цена на нефть составит 67 долларов за баррель.

Отметим, в конце минувшей недели цена нефти Brent превышала 62 доллара за баррель.