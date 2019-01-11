Цена нефти Brent превысила 62 доллара за баррель

Фото: добыча нефти (statoil.com)

Нефть Brent торгуется на отметке в 62,19 долларов за баррель

Цена североморской нефти марки Brent сегодня днем, 11 января 2019 года, поднялась выше отметки в 62 доллара за баррель. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные биржевых торгов на сайте РБК.

По состоянию на 11:06 по киевскому времени цена за баррель нефти Brent составляла 62,19 долларов. Это на 1,75% выше уровня закрытия предыдущих торгов.

Напомним, ранее сообщалось, что Всемирный банк снизил прогноз средней цены на нефть на 2019 и на 2020 годы до 67 долларов за баррель. По данным Всемирного банка, в 2018 году цены на нефть в среднем составляли 68 долларов за баррель, что на 30% выше, чем в 2017 году. Факторы предложения были основными движущими факторами цены в течение года.

Кроме того, сообщалось, что по данным исследования саудовской компании Arab Petroleum Investment Corp, цены на нефть к середине 2019 года будут находиться на уровне 60-70 долларов за баррель. Также в исследовании говорится, что падение цен на нефть в конце 2018 года было вызвано "ухудшением геополитического фона, опасениями по поводу макроэкономической картины".