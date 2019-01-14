Ціна нафти Brent опустилася нижче 60 доларів за барель

Фото: видобуток нафти (statoil.com)

Brent торгується на позначці в 59,66 долара за барель

Ціна північноморської нафти марки Brent сьогодні вранці, 14 січня 2019 року, опустилася нижче позначки в 60 доларів за барель. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані біржових торгів на сайті РБК.

Станом на 09:17 за київським часом ціна за барель нафти Brent складала 59,66 долара. Це на 2,45% нижче рівня закриття попередніх торгів.

Раніше Brent подорожчала за підсумками минулого тижня на 6% на оптимізмі щодо переговорів між США і Китаєм у торговельній сфері і скорочення поставок палива з боку ОПЕК+. У той же час сьогоднішнє зниження експерти розцінюють як знижений апетит до ризику з боку інвесторів.

Крім того, додатковим негативним фактором є призупинення роботи уряду США, яке триває вже четвертий тиждень.

Нагадаємо, раніше Світовий банк знизив прогноз ціни нафти на 2019-2020 роки. Очікується, що в цей період середня ціна на нафту складе 67 доларів за барель.

Зазначимо, наприкінці минулого тижня ціна нафти Brent перевищувала 62 долара за барель.