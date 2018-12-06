Цена нефти Brent опустилась ниже 60 долларов за баррель

Фото: добыча нефти (lukoil.ru)

Brent торгуется не отметке в 59,76 доллара за баррель

Цена североморской нефти марки Brent сегодня, 6 декабря 2018 года, опустилась ниже отметки в 60 долларов за баррель. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные биржевых торгов на сайте РБК.

По состоянию на 12:14 по киевскому времени цена за баррель нефти Brent составляла 59,76 доллара. Это на 4,89% ниже уровня закрытия предыдущих торгов.

Отметим, цена на нефть в четверг падает на фоне комментариев представителей стран ОПЕК+ по поводу возможного сокращения добычи. В частности, стало известно, что мониторинговый комитет ОПЕК достиг консенсуса по вопросу сокращения добычи нефти.

По словам министра нефти Омана Мохаммеда аль-Румхи, принято решение сократить добычу нефти на период в шесть месяцев, начиная с января 2019 года. О конкретных объемах сокращения договоренностей пока нет. В то же время президент США Дональд Трамп призвал ОПЕК и других производителей нефти не сокращать добычу.

"Надеюсь, что ОПЕК сохранит потоки нефти, какими они есть, без ограничений. Мир не хочет видеть, и ему не нужны более высокие цены на нефть", - написал он в своем микроблоге Twitter.