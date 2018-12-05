Трамп призвал ОПЕК не сокращать добычу нефти

Фото: Дональд Трамп (twitter.com)

Трамп считает, что сокращение добычи спровоцирует повышение цен на нефть по всему миру

Президент США Дональд Трамп в среду, 5 декабря, призвал ОПЕК и союзников не сокращать нефтедобычу в 2019 году. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Трампа в Twitter.

По словам Трампа, это спровоцирует повышение цен на нефть по всему миру.

"Надеюсь, что ОПЕК сохранит потоки нефти, как они есть, без ограничений. Мир не хочет видеть и ему не нужны более высокие цены на нефть!” - написал он.

Отметим, что президент США об этом написал перед сегодняшним заседанием ОПЕК в Вене, посвященном вопросу сокращения добычи.

Напомним, страны ОПЕК и не входящие в картель производители планируют заключить сделку о сокращении добычи нефти как минимум на 1,3 млн баррелей в сутки.

Члены ОПЕК сегодня соберутся в Вене, а в пятницу проведут переговоры с другими нефтепроизводителями, в том числе с Россией, на фоне снижения цен на нефть, вызванного слабостью глобальной экономики и беспокойством о перенасыщении рынка, главным образом из-за роста добычи в США.

Как сообщало РБК-Украина, Катар выходит из Организации стран-экспортеров нефти с 1 января 2019 года.