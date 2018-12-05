Комитет ОПЕК принял решение сократить добычу нефти

Фото: Оман Мохаммед аль-Румхи (sgrf.gov.om)

О конкретных объемах сокращения договоренностей пока нет

Мониторинговый комитет ОПЕК достиг консенсуса по вопросу сокращения добычи нефти. Об этом заявил по итогам встречи в Вене министр нефти Омана Мохаммед аль-Румхи, сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Bloomberg.

Комитет ОПЕК заседал на уровне министров в преддверии заседания членов Организации стран-экспортеров нефти и должен вынести для стран-участниц картеля рекомендацию о том, нужно ли и на сколько сокращать добычу нефти, чтобы сбалансировать рынок.

По словам аль-Румхи, было принято решение сократить добычу нефти на период в шесть месяцев, начиная с января 2019 года. О конкретных объемах сокращения договоренностей пока нет, уточнил аль-Румхи.

Отметим, президент США Дональд Трамп в среду, 5 декабря, призвал ОПЕК и союзников не сокращать нефтедобычу в 2019 году.

Напомним, страны ОПЕК и не входящие в картель производители планируют заключить сделку о сокращении добычи нефти как минимум на 1,3 млн баррелей в сутки.

Сообщалось, что сделка ОПЕК+ была под угрозой из-за нежелания России сокращать добычу нефти.