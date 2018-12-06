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Ціна нафти Brent опустилася нижче 60 доларів за барель

Новини » Енергетика    06.12.2018 - 12:29
Ціна нафти Brent опустилася нижче 60 доларів за барель
Фото: видобуток нафти (lukoil.ru)

Brent торгується не позначці в 59,76 долара за барель

Ціна північноморської нафти марки Brent сьогодні, 6 грудня 2018 року, опустилася нижче позначки в 60 доларів за барель. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані біржових торгів на сайті РБК.

Станом на 12:14 за київським часом ціна за барель нафти Brent складала 59,76 долара. Це на 4,89% нижче рівня закриття попередніх торгів.

Зазначимо, ціна на нафту в четвер падає на тлі коментарів представників країн ОПЕК+ з приводу можливого скорочення видобутку. Зокрема, стало відомо, що моніторинговий комітет ОПЕК досяг консенсусу з питання скорочення видобутку нафти.

За словами міністра нафти Омана Мохаммеда аль-Румхі, прийнято рішення скоротити видобуток нафти на період до шість місяців, починаючи з січня 2019 року. Про конкретні обсяги скорочення домовленостей поки немає. У той же час президент США Дональд Трамп закликав ОПЕК та інших виробників не скорочувати видобуток нафти.

"Сподіваюся, що ОПЕК збереже потоки нафти, якими вони є, без обмежень. Світ не хоче бачити, і йому не потрібні більш високі ціни на нафту", - написав він у своєму мікроблозі Twitter.

Іран пригрозив перекрити Ормузьку протоку, якою транспортують нафту Угода ОПЕК+ під загрозою через небажання Росії скорочувати видобуток нафти, - Reuters
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