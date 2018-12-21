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Ціна нафти Brent опустилася нижче 54 доларів за барель

Новини » Енергетика    21.12.2018 - 12:36
Ціна нафти Brent опустилася нижче 54 доларів за барель
Фото: видобуток нафти (statoil.com)

Нафта Brent торгується на позначці в 53,91 доларів за барель

Ціна північноморської нафти марки Brent сьогодні, 21 грудня 2018 року, торгується нижче відмітки в 54 долара за барель. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані біржових торгів на сайті РБК.

Станом на 12:27 за київським часом ціна за барель нафти Brent складала 53,91 долара. Це на 3,44% нижче рівня закриття попередніх торгів.

Зазначимо, станом на 11:44 вартість бареля нафти марки Brent становила 54,47 долара.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що країни ОПЕК домовилися про скорочення видобутку нафти в 2019 році. За даними Bloomberg, ОПЕК рекомендує скоротити видобуток усіма країнами ОПЕК+ на 1,2 млн барелів на добу.

Також повідомлялося, що президент Ірану Хасан Рухани заявив, що іранська влада перекриє Ормузьку протоку для нафтових перевезень, щоб захистити національні інтереси країни.Рухани пообіцяв, що США не зможуть перешкодити Ірану експортувати сиру нафту.

Зазначимо, раніше президент США Дональд Трамп закликав Європу ввести нові жорсткі санкції проти Ірану у зв'язку з його програмою балістичних ракет.

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