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Цена нефти Brent держится выше 77 долларов за баррель

Новости » Энергетика    29.10.2018 - 08:55
Фото: добыча нефти (statoil.com)
Фото: добыча нефти (statoil.com)

Нефть Brent торгуется на отметке в 77,28 долларов за баррель

Цена нефти североморской марки Brent сегодня утром, 29 октября 2018 года, держатся выше отметки в 77 долларов за баррель. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Так, фьючерсы на североморскую смесь Brent опустились на 0,44% до 77,28 долларов за баррель.

Фьючерсные контракты на WTI торговались по 67,32 долларов за баррель, что на 0,4% ниже предыдущего закрытия.

По мнению аналитиков, цены на нефть падают из-за признаков замедления роста мировой экономики, усилившихся вслед за падением на фондовых рынках.

При этом инвесторы сохраняют фокус на иранском факторе.

Отметим, по состоянию на вечер, 26 октября, цена нефти Brent находилась на уровне 77,07 долларов за баррель.

Ранее РБК-Украина сообщало, что мировые цены на нефть снижаются из-за опасений по поводу переизбытка сырья в условиях падения на мировых фондовых рынках и торговых войн. В частности, сегодня утром, 26 октября, цена нефти Brent торговалась на уровне 76,20 долларов за баррель. Всего за три недели цены на нефть опустились на 10 долларов за баррель.

 

Цена нефти Brent поднялась выше 77 долларов за баррель Нефть дешевеет третью неделю подряд
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