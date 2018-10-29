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Ціна нафти Brent тримається вище 77 доларів за барель

Новини » Енергетика    29.10.2018 - 08:55
Фото: видобуток нафти (statoil.com)
Фото: видобуток нафти (statoil.com)

Нафта Brent торгується на позначці в 77,28 доларів за барель

Ціна північноморської нафти марки Brent сьогодні вранці, 29 жовтня 2018 року, тримається вище позначки 77 доларів за барель. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Так, ф'ючерси на північноморську суміш Brent опустилися на 0,44% до 77,28 доларів за барель.

Ф'ючерсні контракти на WTI торгувалися за 67,32 доларів за барель, що на 0,4% нижче попереднього закриття.

На думку аналітиків, ціни на нафту падають через ознаки уповільнення зростання світової економіки, посилення слідом за падінням на фондових ринках.

При цьому інвестори зберігають фокус на іранському факторі.

Зазначимо, станом на вечір, 26 жовтня, ціна нафти Brent перебувала на рівні 77,07 доларів за барель.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що світові ціни на нафту знижуються через побоювання з приводу надлишку сировини в умовах падіння на світових фондових ринках і торгових воєн. Зокрема, сьогодні вранці, 26 жовтня, ціна нафти Brent торгувалася на рівні 76,20 доларів за барель. Всього за три тижні ціни на нафту опустилися на 10 доларів за барель.

 

Ціна нафти Brent піднялася вище 77 доларів за барель Нафта дешевшає третій тиждень поспіль
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