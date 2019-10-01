Цена на нефть упала ниже 59 долларов за баррель

Во вторник, 1 октября, цена на баррель нефти марки Brent впервые с момента атаки дронов на объекты компании Saudi Aramco в Саудовской Аравии, опустилась ниже 59 долларов. Об этом свидетельствуют данные биржевых торгов на сайте РБК.

Как отмечается, на минимуме стоимость барреля Brent достигла отметки 58,61 доллара, что примерно на 1,1%, или 0,64 доллара ниже уровня закрытия предыдущих торгов. Так дешево баррель Brent не стоил и в последние дни перед ударом по нефтяным объектам Saudi Aramco, которые случились 14 сентября. Последний раз ниже отметки в 58,61 доллара стоимость Brent опускалась 4 сентября.

Также продолжают снижаться и цены на североамериканскую нефть. В ходе торгов во вторник стоимость барреля WTI снизилась до 53,23 доллара, что на 1,55% ниже уровня закрытия предыдущих торгов и является минимальным показателем с 3 сентября.

Напомним, в третьем квартале цена на нефть Brent упала на 8,7%, что стало худшим показателем с четвертого квартала 2018 года, когда падение составило 35%.

Ранее РБК-Украина сообщало, что Саудовской Аравии на восстановление добычи нефти могут потребоваться месяцы. Saudi Aramco ведет срочные переговоры с производителями оборудования, предлагая им повышенную оплату.