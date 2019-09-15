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Саудовская Аравия сократила добычу нефти после атаки на НПЗ

Новости » Происшествия    15.09.2019 - 10:19
Саудовская Аравия сократила добычу нефти после атаки на НПЗ
Фото: Абдулазиз бин Салман (saudianews)

Добыча нефти была сокращена более чем на половину

Министр энергетики Саудовской Аравии принц Абдулазиз бин Салман объявил о сокращении добычи нефти после атаки на нефтеперерабатывающий завод компании Saudi Aramco. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на DW.

По словам Салмана, Эр-Рияд решил сократить суточную добычу нефти более чем на половину, а именно на 5,7 миллиона баррелей. Он добавил, что речь идет о временном эффекте, который попытаются компенсировать поставками на рынок с имеющихся запасов.

Кроме того, Салман назвал нападение дронов йеменских повстанцев на саудовский НПЗ террористической атакой.

Напомним, ранее сообщалось, что в субботу, 14 сентября, в Саудовской Аравии произошел масштабный пожар на одном из крупнейших в мире нефтеперерабатывающих заводов. Предполагалось, что пожар на двух объектах компании Saudi Aramco произошел в результате атаки дронов.

Также РБК-Украина писало, что ответственность за нападение на саудовский НПЗ приняли йеменские повстанцы - хусити. Представитель хуситов рассказал, что атака на нефтяной объект Саудовской Аравии была совершена с помощью 10 дронов. Хусити подчеркнули, что нападения продолжатся, пока Саудовская Аравия не прекратит войну в Йемене.

Добавим, что 13 мая на нефтяные объекты Саудовской Аравии была совершена подобная атака. Двое саудовских нефтяных танкеров потерпели диверсионную атаку у берегов Объединенных Арабских Эмиратов.

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Новости Украины нефтьСаудовская АравияНПЗ
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