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Нефть Brent показала крупнейшее квартальное падение в этом году

Новости » Экономика    01.10.2019 - 09:48
Нефть Brent показала крупнейшее квартальное падение в этом году
Фото: добыча нефти (OilNow)

Цены на нефть Brent упали ниже 61 доллара за баррель

В третьем квартале цена на нефть Brent упала на 8,7%, что стало худшим показателем с четвертого квартала 2018 года, когда падение составило 35%. Об этом сообщает Reuters.

Нефть марки Brent в третьем квартале показала самое крупное падение в цене по сравнению с предыдущими двумя кварталами этого года. Это связано с опасениями по поводу спроса на фоне обострения торговой войны между США и Китаем.

За третий квартал цена Brent просела на 8,7%. Этот показатель стал худшим с четвертого квартала прошлого года, когда цена на нефть этой марки упала на 35%. Цена на нефть марки WTI за третий квартал 2019 года также показала падение. Оно составило 7,5%.

Фьючерс на ноябрь на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE Futures подешевел на $0,98 (1,58%) - до $60,93 за баррель. Более активно торгуемый декабрьский контракт снизился в цене на $0,88 (1,44%) - до $60,16 за баррель.

Котировки фьючерсов на нефть WTI на ноябрь на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) опускаются на $0,84 (1,5%) - до $55,07 за баррель.

Напомним, цены на нефть выросли в понедельник, 23 сентября, на фоне опасений по поводу перебоев в поставках нефти из Саудовской Аравии и обострения напряженности на Ближнем Востоке.

Также РБК-Украина сообщало, что в течение 16-20 сентября на цены на североморскую нефть марки Brent показали максимальный недельный рост с начала 2019 года после атаки дронов на нефтяные объекты Saudi Aramco.

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