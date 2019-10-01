НБУ назвал причины роста мировых цен на газ и нефть

Фото: добыча нефти (OilNow)

Усиление геополитических рисков привело к росту цен

Мировые цены на энергоносители, в частности нефть и природный газ, в течение сентября 2019 года росли. Об этом говорится в "Макроэкономическом и монетарном обзоре" Национального банка (сентябрь 2019 года).

Как отмечается в обзоре, особенно стремительно росли цены на нефть, что было вызвано обострением геополитической ситуации на Ближнем Востоке. Так, из-за атак на ключевые нефтяные объекты Саудовской Аравии был поврежден крупнейший в мире НПЗ, а суточное производство нефти в стране сократилось почти вдвое, что составило почти 5% мировых поставок нефти. Дополнительными факторами были данные из США о снижении запасов, сокращении объемов добычи и уменьшении количества буровых.

"Рост геополитической напряженности привел к корректировке цен на природный газ", - добавили в НБУ.

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Напомним, в третьем квартале цена на нефть Brent упала на 8,7%, что стало худшим показателем с четвертого квартала 2018 года. Вместе с тем, в течение сентября цены на нефть повышались до 70 долларов за баррель после атаки дронов на нефтяные объекты Saudi Aramco.

Отметим, Международный валютный фонд (МВФ) прогнозирует среднюю цену нефти марки Brent на уровне 59,2 долларов за баррель в 2019 году и 59 долларов в 2020 году. Согласно прогнозу, цены на нефть останутся неизменным в реальном выражении в среднесрочной перспективе.