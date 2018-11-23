Цена на нефть Brent упала до 61 доллара за баррель

Фото: добыча нефти (statoil.com)

Нефть Brent торгуется по 61,86 доллара за баррель

Цена на нефть североморской марки Brent сегодня утром, 23 ноября 2018 года, упала до 61, 86 доллара за баррель. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные биржевых торгов на сайте РБК.

По состоянию на 08:30 по киевскому времени, цена за баррель Brent составляет 61,86 долларов за баррель. Это на 2,5% ниже уровня закрытия предыдущих торгов.

Снижение цены на нефть произошло после заявления президента США Дональда Трампа о дальнейших отношениях с Саудовской Аравией.

Напомним, вчера днем цена нефти Brent находилась на уровне 63,23 долларов за баррель.

Отметим, 5 ноября вступили в силу санкции США против Ирана. Администрация президента США Дональда Трампа восстановила все санкции против Ирана, которые были сняты в рамках сделки 2015 года.

Также сообщалось, что президент США Дональд Трамп поблагодарил Саудовскую Аравию за снижение цены на нефть. По словам Трампа, цена барреля нефти марки WTI упала до 54 долларов, после того, как ее стоимость составляла 82 доллара.