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Ціна на нафту Brent впала до 61 долара за барель

Новини » Енергетика    23.11.2018 - 09:09
Ціна на нафту Brent впала до 61 долара за барель
Фото: видобуток нафти (statoil.com)

Нафта Brent торгується за 61,86 долара за барель

Ціна на нафту північноморської марки Brent сьогодні вранці, 23 листопада 2018 року, впала до 61, 86 долара за барель. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані біржових торгів на сайті РБК.

Станом на 08:30 за київським часом, ціна за барель Brent становить 61,86 доларів за барель. Це на 2,5% нижче рівня закриття попередніх торгів.

Зниження ціни на нафту відбулося після заяви президента США Дональда Трампа про подальші відносини з Саудівською Аравією.

Нагадаємо, вчора вдень ціна нафти Brent перебувала на рівні 63,23 доларів за барель.

Зазначимо, 5 листопада вступили в силу санкції США проти Ірану. Адміністрація президента США Дональда Трампа відновила всі санкції проти Ірану, які були зняті в рамках угоди 2015 року.

Також повідомлялося, що президент США Дональд Трамп подякував Саудівську Аравію за зниження ціни на нафту. За словами Трампа, ціна бареля нафти марки WTI впала до 54 доларів, після того, як її вартість становила 82 долари.

 

 

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