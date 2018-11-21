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Трамп поблагодарил Саудовскую Аравию за снижение цены на нефть

Новости » Политика    21.11.2018 - 16:31
Трамп поблагодарил Саудовскую Аравию за снижение цены на нефть
Фото: Дональд Трамп (flickr.com/gageskidmore)

Цена барреля нефти марки WTI упала до 54 долларов

Президент США Дональд Трамп поблагодарил Саудовскую Аравию за снижение цены на нефть. об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Трампа в Twitter.

По словам Трампа, цена барреля нефти марки WTI упала до 54 долларов, после того, как ее стоимость составляла 82 доллара.

"Цены на нефть снижаются. Отлично! Это как большое сокращение налогов для Америки и мира. Наслаждайтесь! 54 доллара (нефть марки WTI, - ред.), в было 82 доллара. Спасибо Саудовской Аравии, но нужно еще ниже", - написал он.

Трамп поблагодарил Саудовскую Аравию за снижение цены на нефть

Как сообщает РБК, снижение цены на нефть наблюдалось с начала октября. В частности, вчера 20 ноября, фьючерсы на нефть американской марки WTI подешевели на 3,77 долларов (-6,6%). Вчера торги завершились на уровне 53,43 долларов за баррель, сегодня же цена барреля нефти составляет 54,73 доллара.

Напомним, цена нефти Brent торгуется ниже 64 долларов за баррель. В частности, вчера, 20 ноября, цена нефти упала на более чем 1 доллар за полчаса и составляла 61,73 доллар за баррель.

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Новости Украины нефтьСаудовская АравияДональд Трамп
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