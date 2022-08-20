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Цена легких санкций - это кровь украинцев. В Эстонии назвали критические ограничения для России

Фото: Урмас Рейнсалу, глава МИД Эстонии (Getty Images)
Автор: Елизавета Драбкина

Эстония считает, что полное эмбарго на энергию России, которая представлена на рынке Европы, поможет в ближайшем будущем закончить войну против Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью министра иностранных дел Эстонии Урмаса Рейнсалу "24 канала".

Он назвал два пути ослабления экспорта энергоносителей из России.

Первый - это введение полного эмбарго на энергию РФ, которая есть на рынке Европы. По его словам, это повысит цену войны для режима президента России Владимира Путина, и поможет в ближайшем будущем закончить войну.

Рейнсалу отметил, что такой шаг является правильным и с моральной, и с безопасной перспективы.

"Есть и другой путь - оставить санкции на нынешнем уровне. Для европейского общества так якобы легче. Однако правда в том, что платой за это является жизнь гражданских людей и военных Украины. Цена этих более легких санкций - это кровь украинцев. Так не должно быть", - сказал глава МИД.

По его словам санкции должны наказывать, а также заставить агрессора остановиться.

"Как оценить уровень санкций, которые уже ввели европейские страны? Только те санкции, которые приведут в ближайшем будущем к окончанию войны, являются достаточными. Это будет означать, что санкции действительно работают", - добавил он.

Напомним, что Эстония собирается сделать официальное предложение Европейской комиссии по введению восьмого пакета санкций против России.

Отметим, что страна решила запретить въезд россиянам с действующими шенгенскими визами, выданными Эстонией.

Кроме того, власти Эстонии планируют запретить въезд для граждан РФ с шенгенскими визами, которые выдали другие страны ЕС.

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ЭстонияСанкции против России