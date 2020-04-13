Цена кризиса: кто проиграл в "нефтяной войне" России и саудитов

Нефтяная отрасль переживает кризис (фото: Mikael Kjellstrom/Flickr)

Больше месяца длилась "нефтяная война" России и Саудовской Аравии при пассивном участии США и других крупных игроков. По итогу все стороны понесли значительные финансовые потери и все же пришли к сделке. Но далеко не факт, что новые ограничения на добычу нефти смягчат тяжелую ситуацию, в которой оказалась отрасль из-за глобального экономического кризиса на фоне пандемии COVID-19. Подробнее – в материале РБК-Украина.

Участники ОПЕК+ на 38-ой день "нефтяной войны" пришли к соглашению, которое должно стабилизировать ситуацию на рынке после масштабного обвала цен. Вечером воскресенья страны-экспортеры нефти договорились с 1 мая снизить добычу на рекордных 9,7 млн баррелей в сутки. Аналитики предрекают, что сделка в лучшем случае уменьшит ущерб, но не решит проблему, ведь глобальный карантин привел к падению спроса на топливо во всем мире.

Зачистка рынка

В начале марта Россия вышла из переговоров о новой сделке по сокращению нефтедобычи в рамках ОПЕК+. Действовавшее до 1 апреля соглашение предполагало снижение производства на 1,7 млн баррелей в сутки, Саудовская Аравия предложила довести его до 3,2 млн баррелей, чтобы стабилизировать ситуацию на фоне падающего спроса.

"С точки зрения интересов России эта сделка просто лишена смысла. Мы, уступая собственные рынки, убираем с них дешевую арабскую и российскую нефть, чтобы расчистить место для дорогой сланцевой американской. И обеспечить эффективность ее добычи", – заявил тогда пресс-секретарь "Роснефти" Михаил Леонтьев.

Концепция "передела рынка" в окружении президента РФ отнюдь не нова. Ее последовательно продвигает глава госкомпании "Роснефть" Игорь Сечин. Идея в том, что если мировые цены упадут ниже 40 долларов за баррель, то производители дорогой сланцевой нефти обанкротятся – речь идет преимущественно об американских компаниях.

Россия саботировала нефтяные переговоры (фото: Mikael Kjellstrom/Flickr)

Еще в конце прошлого года министр энергетики РФ Александр Новак говорил, что сделка с ОПЕК принесла российскому бюджету за несколько лет 6,2 трлн рублей. Что же заставило его покинуть стол переговоров буквально через три месяца? Вероятно, смена правительства. По данным росСМИ, против идеи Сечина выступали Дмитрий Медведев и вице-премьер по ТЭК Дмитрий Козак. В январе Медведев уступил кресло главы правительства Михаилу Мишустину, а Козак перешел в администрацию Путина заниматься "украинским вопросом".

В ответ на отказ Москвы ограничить добычу Эр-Рияд резко нарастил объемы и начал предлагать свою нефть европейцам со значительной скидкой. Рынок отреагировал незамедлительно: цены на ключевые сорта рухнули на треть и в течение месяца продолжали падение. Дошло до того, что российская марка Urals ушла в минус – затраты на транспортировку, экспортные пошлины и другие расходы превысили среднюю стоимость нефти.

Ситуацией решила воспользоваться Беларусь. Ее нефтяной контракт с Россией истек в конце прошлого года, стороны не смогли прийти к соглашению из-за разногласий по пошлинам. Александр Лукашенко даже заявил, что руководство Кремля намекнуло ему на присоединение Беларуси в обмен на единые цены на энергоносители. Но когда российская нефть значительно просела, Минск предложил купить 2 млн тонн по 4 доллара за баррель.

Вслед за изменениями котировок менялась и уверенность позиции РФ. Так уже 3 марта Владимир Путин заявил, что Россия не была инициатором срыва переговоров в ОПЕК+. Мол, виноваты во всем саудиты, которые "вышли из сделки, увеличили добычу и заявили, что готовы продавать нефть со скидкой".

"Всё это понятно, поскольку это, видимо, связано с попытками наших партнеров из Саудовской Аравии избавиться от конкурентов, которые добывают так называемую сланцевую нефть. Для того чтобы это сделать, цена должна быть ниже 40 долларов за баррель. И в этом смысле они, конечно, своей цели в известной степени добиваются. Но нам‑то этого как раз не нужно, мы не ставили никогда перед собой такой цели, поскольку наш бюджет рассчитан, как я уже сказал, на 40 долларах за баррель", – добавил он.

Путин переложил вину на саудитов (фото: wikipedia.org)

Такое объяснение, видимо, было направлено на внутреннего потребителя. Ведь правительство РФ спрогнозировало, что из-за падения цены на нефть бюджет страны потеряет миллиард долларов только за март-апрель. Но информационный маневр Путина чуть не сорвал переговоры о новой сделке. Министр иностранных дел Саудовской Аравии принц Фейсал бен Фархан назвал его слова "полностью лишенными правды".

"Министр иностранных дел выразил удивление по поводу искажения фактов, выразив надежду, что Россия примет правильные решения на срочном заседании, которое вчера созвало Королевство для ОПЕК+ и группы других стран, с тем чтобы достичь справедливого соглашения, которое восстановит желаемый баланс нефтяных рынков, чтобы вновь не подвергать энергетические рынки рискам", – отметило агентство SPA.

Новая эпоха

"Принуждать к миру" россиян и саудитов взялся президент США Дональд Трамп, пригрозивший ввести значительные пошлины на нефть. Он провел ряд телефонных переговоров с Путиным и наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бин Салманом. Экономический советник американского президента Ларри Кудлоу сказал, что Трамп призвал их "прекратить сговор в нефтяной войне".

В Белом доме предполагают, что вся эта ситуация – "вероятно создана, чтобы навредить США". Дело в том, что Саудовская Аравия уже пыталась похожим образом выдавить с рынка американских "сланцевиков" в 2014 году. Потому некоторые сенаторы от Республиканской партии еще более резки в формулировках.

"Хотя мы ценим то, что они сделали первый шаг к решению проблемы, которую они помогли создать, саудиты потратили более месяца, ведя войну с американскими производителями нефти, пока наши войска защищали их. Это не то, как друзья относятся к друзьям. Их действия были непростительны и не будут забыты", – отметил сенатор Кевин Крамер.

Вечером воскресенья, 12 марта, затяжные переговоры по сокращению нефтедобычи наконец-то привели к результату. ОПЕК+ договорилась снизить производство до июля на 9,7 млн баррелей в сутки, то есть 10% мировых поставок. Потом ограничения будут постепенно снижаться, сделка рассчитана на два года. Также уменьшат мощности США, Норвегия, Аргентина, Канада и другие – предположительно на 5 млн баррелей в сутки.

В последние дни переговоров "камнем преткновения" была позиция Мексики, которая согласилась урезать добычу на 100 тысяч баррелей, при требуемых 400 тысячах. В итоге США предложили компенсировать недостающее, сократив свое производство. Как именно Трамп планирует регулировать свободный рынок нефти в Штатах – пока непонятно.

Трамп призвал закончить "нефтяную войну" (фото: flickr. com/helsinki2018)

В рамках нового соглашения больше всех придется отступить России и Саудовской Аравии. Они обязались сократить добычу до 8,5 млн баррелей в сутки. То есть РФ должна "качать меньше" приблизительно на 1,9 млн баррелей – на уровне 2003 года. Напомним, что условия сорванной в начале марта сделки предполагали, что страны ОПЕК+ совместно снизят добычу на 1,5 млн баррелей.

Исполнительный директор Международного энергетического агентства (IEA) Фатих Бирол утверждает, что ограничения, принятые большинством стран для борьбы с COVID-19, привели к беспрецедентной потере спроса на нефть, которая может достигать четверти мирового потребления. По оценке IEA в апреле потребность в нефти упадет на 16,7 млн баррелей, крупнейший трейдер Trafigura называет цифру в 35 млн баррелей.

Хаос, в который погрузился рынок за последний месяц, заставил экспортеров вводить еще более серьезные ограничения, чем было запланировано изначально. При этом комиссар энергетического регулятора Техаса (в штате добывается 42% всей нефти в США) Райан Ситтон ранее заявил, что мировую добычу нужно уменьшить на 20 млн баррелей в сутки, иначе в лучшем случае через два месяца хранилища будут переполнены.

Если до этого дойдет, то производителям придется консервировать скважины – возвращение их в рабочий режим процесс дорогостоящий, а в отдельных случаях и нецелесообразный. The Economist отмечает, что при цене на нефть в 35 долларов за баррель отдача от проектов по возобновляемым источникам энергии может конкурировать с доходностью нового нефтяного месторождения. Так что не исключено, что происходящее повлияет на энергетический ландшафт в целом.

По итогу лидеры США, Саудовской Аравии и Российской Федерации "остались довольны" новой сделкой. Хотя победивших в "нефтяной войне" по факту нет – пострадала мировая экономика, которой и так предстоит в этом году пережить серьезные потрясения. Вывод из этой истории очевиден: чем выше отдельные политики будут ставить собственные интересы и амбиции, тем сложнее человечество переживет глобальный кризис.