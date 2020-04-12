ОПЕК+ согласовала крупнейшее в истории сокращение добычи нефти, - Reuters

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Страны ОПЕК+ убедили Мексику сократить объемы добычи

Страны Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК+) согласовали крупнейшее в истории сокращение добычи нефти из-за кризиса, спровоцированного пандемией коронавируса. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

По данным анонимного источника американского издания, сегодня страны ОПЕК+ провели переговоры с Мексикой и согласовали крупнейшее в истории сокращение объемов нефтедобычи.

Напомним, ранее стало известно, что Саудовская Аравия и Российская Федерация достигли соглашения о большом сокращении добычи нефти. Ожидается, что сокращение нефтедобычи может быть на уровне 20% от мировой добычи. Нефтяные котировки сразу же отреагировали ростом на новость о сделке.

Как писало РБК-Украина, на прошлой неделе американский президент Дональд Трамп объявил, что Россия и Саудовская Аравия договорились сократить добычу нефти. После этого Эр-Рияд призвал провести срочную встречу ОПЕК.

Также сообщалось, что министры энергетики стран G20 не смогли достичь договоренности относительно конкретных мер по сокращению добычи нефти. При этом отмечалось, что в переговорах между делегатами от стран ОПЕК+ и Мексики наметился "большой прогресс".