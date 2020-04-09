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Саудовская Аравия и РФ договорились о крупном сокращении добычи нефти, - Reuters

Новости » Политика     09.04.2020 - 17:51
Саудовская Аравия и РФ договорились о крупном сокращении добычи нефти, - Reuters
Иллюстративное фото (из открытых источников)

Речь может идти о сокращении добычи в ОПЕК+ на 20 млн баррелей в сутки

Саудовская Аравия и Россия достигли соглашения о крупном сокращении добычи нефти. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники в ОПЕК.

Сообщается, что договоренности о сделке Reuters подтвердили два источника - представители России и ОПЕК на переговорах. Представитель картеля уточнил, что сокращение может быть на уровне 20% от мировой добычи.

Отметим, нефтяные котировки уже отреагировали на новость о сделке. В частности на лондонской бирже цены на нефть североморской марки Brent уже достигали отметки 36 долларов.

Напомним, на прошлой неделе президент США Дональд Трамп объявил, что Россия и Саудовская Аравия договорились сократить добычу нефти. Вскоре после этого Эр-Рияд призвал провести срочную встречу ОПЕК+

В конце марта цены на нефть падали до минимума с 2002 года. Рекордное падения нефтяным котировок стало ответом на срыв сделки о сокращении добычи, которую должны были заключить на предыдущем саммите ОПЕК+. После того, как Москва отказалась пойти на сокращение добычи, Эр-Рияд объявил ценовую войну на нефтяном рынке. Кроме того, цены падали в результате падения спроса на нефть в связи с пандемией коронавируса.

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