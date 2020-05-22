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Цена газа для населения упала еще на 20%

Новости » Экономика     22.05.2020 - 18:28
Цена газа для населения упала еще на 20%
Фото: Нафтогаз (Виталий Носач, РБК-Украина)

Газ в Европе резко подешевел, от чего выигрывают украинские потребители

НАК "Нафтогаз Украины" установил оптовую цену на газ для нужд населения, производителей тепла для населения и других потребителей, которым газ поставляется на условиях ПСО. Цена газа в мае 2020 года составит 2,3 грн за кубометр (без учета НДС, наценки газсбытов и расходов на транспортировку газа магистральными и распределительными трубопроводами).

Об этом сообщает пресс-служба НАК.

Как отметили в пресс-службе, в мае цена газа для населения упала на 21%, а по сравнению с аналогичным периодом прошлого года падение стоимости газа достигло 62%.

Напомним, что с января 2020 года стоимость газа для потребностей населения, производителей тепла и других защищенных потребителей, которым НАК "Нафтогаз Украины" поставляет газ в рамках специальных обязательств (ПСО), определяется по новой формуле, которая учитывает цену на голландском газовом хабе (ТТF)

Глава правления НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев заявил, что цены на газ для населения будут снижаться в связи с падением цен в Европе.

Как сообщало РБК-УКраина, в апреле оптовая цена на природный газ для нужд населения снизилась до 2,9 грн за кубометр.

Автор: Александр Белоус

Теги Новости Украины ценыгазНафтогаз Украины
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