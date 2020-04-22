Цена газа для населения в апреле снизилась на 15%

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

"Нафтогаз" опустил цену на газ до 2,9 грн за кубометр

В апреле оптовая цена на природный газ для нужд населения снизилась до 2,9 грн за кубометр (без учета НДС, наценки газсбытов и расходов на транспортировку газа магистральными и распределительными трубопроводами), что на 15% меньше, чем в марте. Об это сообщили в пресс-службе "Нафтогаза".

Сообщается, что снижение цены на газ для населения связано с новым индикатором на внутреннем рынке.

"Оптовая цена в апреле установлена на уровне, что на 15% ниже цены марта, и на 18% ниже, чем расчетная цена апреля согласно постановлению № 17", - отметили в "Нафтогазе".

В общем, с января 2020 года цена газа для населения упала на 38%.

Напомним, ранее РБК-Украина писало, что цены на газ в марте снизили до четырехлетнего минимума. Цена на газ была снижена до 4,3 грн, что на 14% меньше по сравнению с февралем.

Также сообщалось, что цены на газ для населения за полугодие упали на четверть. В честности, средняя цена природного газа для бытовых потребителей во втором полугодии 2019 года составила 6415,85 грн (с НДС) за 1 тыс. куб. м, что на 23,5% меньше, чем в первом полугодии (8383,95 грн).