Кабмин ввел новую формулу цены на газ

Фото: Кабинет министров (РБК-Украина)

Нафтогаз будет продавать газ по цене на хабе в Нидерландах плюс транспортировка

Кабинет министров внес изменения в Положение о возложении специальных обязанностей на субъектов рынка природного газа. Соответствующее решение Кабмина от 24 января 2020 года опубликовано на Правительственном портале.

Изменениями установлено, что НАК "Нафтогаз Украины" с 1 января 2020 будет продавать газ поставщикам природного газа для нужд бытовых потребителей (ПСО) по специальной формуле.

Цена газа должна быть "не выше уровня, который, в частности, учитывает среднеарифметическое значение фактических цен (End of Day) природного газа на следующие сутки поставки газа (Day-Ahead and Weekend) на нидерландском газовом хабе (ТТF) за период 1-22 числа месяца поставки газа согласно информации биржи Powernext/EEX, разницу (спред) между ценой на хабе TTF и границе Украины и тариф на услуги транспортировки природного газа для точек входа в Украину на межгосударственном соединении с Польшей/Словакией/Венгрией".

Кроме того, цена реализации газа для ПАО "Укргазвыдобування" с 1 января 2020 года не может быть выше цены по новой формуле за вычетом торговой надбавки НАК "Нафтогаз Украины" на уровне 1,917% указанной цены.

Отметим, что группа "Нафтогаз" за январь-сентябрь 2019 года получила чистую прибыль в размере 21,3 млрд грн. Результатом деятельности по продаже природного газа в рамках ПСО стала прибыль в размере 17,2 млрд грн.

Напомним, средняя таможенная стоимость импортного природного газа в декабре 2019 года составила 4130 грн за 1 тысячу кубометров. По сравнению с декабрем 2018 года цена импортного газа снизилась на 54,4%.