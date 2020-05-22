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Ціна газу для населення впала ще на 20%

Новини » Економіка     22.05.2020 - 18:28
Ціна газу для населення впала ще на 20%
Фото: Нафтогаз Віталій Носач, РБК-Україна)

Газ в Європі різко подешевшав, від чого виграють українські споживачі

НАК "Нафтогаз України" встановив оптову ціну на газ для потреб населення, виробників тепла для населення та інших споживачів, яким газ поставляється на умовах ПСО. Ціна газу в травні 2020 року складе 2,3 грн за кубометр (без урахування ПДВ, націнки газзбутів і витрат на транспортування газу магістральними і розподільними трубопроводами).

Про це повідомляє прес-служба НАК.

Як відзначили в прес-службі, у травні ціна газу для населення впала на 21%, а порівняно з аналогічним періодом минулого року падіння вартості газу досягла 62%.

Нагадаємо, що з січня 2020 року вартість газу для потреб населення, виробників тепла та інших захищених споживачів, яким НАК "Нафтогаз України" поставляє газ в рамках спеціальних обов'язків (ПСО), визначається за нової формулою, яка враховує ціну на голландському газовому хабі (ТТF)

Голова правління НАК "Нафтогаз України" Андрій Коболєв заявив, що ціни на газ для населення будуть знижуватися у зв'язку з падінням цін в Європі.

Як повідомляло РБК-Україна, у квітні оптова ціна на природний газ для потреб населення знизилася до 2,9 грн за кубометр.

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Автор: Олександр Білоус

Теги Новини України ценыгазНафтогаз України
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