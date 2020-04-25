Коболев спрогнозировал цены на газ для населения

Фото: Андрей Коболев (Виталий Носач, РБК-Украина)

Цены на газ продолжат снижаться

Цены на газ для населения в апреле 2020 года по сравнению с началом года упали на 38%, и ожидается дальнейшее падение цен. Об этом глава правления НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев сказал в интервью телеканалу "Украина 24".

Коболев напомнил, что только в апреле цена газа для населения упала на 15%.

"Мы ожидаем, что в следующие месяцы цена газа также снизится. Трудно предсказать насколько, поэтому сейчас рынок удивляет многих аналитиков и нас удивляет. Мы увидели недавно отрицательную цену на нефть в США. Это был короткий эпизод, но он имел место, он беспрецедентный. Поэтому можно ожидать, что и на газ на европейских рынках, к которым сейчас подключена Украина, в мае будет несколько меньше", - сказал он.

В то же время, Коболев пока не берется прогнозировать, на сколько упадет цена на европейских рынках. "Будем точно знать уже в мае", - добавил он.

Про газ и нефть В апреле цена газа для населения снизилась на 15%, а в целом, цена газа упала с января 2020 года на 38%. О том, стоит ли ожидать снижение цены и в мае, а также сможет ли Украина воспользоваться ситуацией на мировом рынке нефти и заработать на хранении черного золота, рассказал Андрей Коболев - Мы ожидаем, что в следующие месяцы цена газа также снизится. Трудно предсказать насколько, сейчас рынок удивляет многих аналитиков и нас удивляет. Мы недавно увидели отрицательную цену на нефть в США. Это был короткий эпизод, но он имел место, он беспрецедентный. Поэтому можно ожидать, что цена газа на европейских рынках в мае будет несколько ниже. - Сейчас у нас рекордно высокие объемы в хранилищах газа. Они кардинально большие объемы, которые мы имели в предыдущий сезон - разница более чем в 4 млрд куб. Сейчас мы, как Нафтогаз, не импортируем газ, газ импортируют в основном частные трейдеры. - Я думаю следующей зимой мы используем тот избыточный газ, который был закачан в предыдущей осени в процессе подготовки к переговорному процессу с "Газпромом". Мы готовились к потенциальной газового кризиса и создали дополнительный запас газа. У нас в начале сезона было более 21 млрд куб газа. - Мы некоторое время работаем, чтобы увеличить наши возможности по хранению нефти в украинской системе. Во-первых основными возможностями по хранению есть возможности на нефтеперерабатывающих заводах и в терминалах. Например в терминале принятия нефти «Южный» . - Также для хранения нефти можно частично использовать нашу нефтетранспортную систему, но тут столкнулись с проблемой, о которой мы проинформировали Министерство финансов и надеемся на их понимание. Для того, чтобы оказывать услуги хранения, нам нужно получить разрешение таможенного лицензионного склада. Потому что большинство этой нефти в будущем сохраняться в Украине не будет. - Чтобы поставщики нефти Urals были заинтересованы в услуге хранение, необходимо дать им возможность не платить НДС, а рассчитываться исключительно за хранение. - Если нам будет позволено применить такой режим, тогда есть большая вероятность, что мы сможем получить дополнительных клиентов. По предварительным подсчетам речь идет о дополнительных доходах в 1-3 млн долларов в месяц. Я думаю, за это стоит побороться. И мы надеемся на понимание как министра, так и правительства - Вопрос не только в низкой цене. Через кризис, через пандемию в мире происходит серьезное падение потребления и избыток нефти нужно куда-то девать. Например, в США под нефть используют многие цистерн железной дороги. В России – планы по сжигании избыточной нефти, как когда-то сжигали газ. - Объемы транзита газа снизились вдвое, но Газпром платит в полном объеме. Платит по фиксированной цене. Контракт работает полностью и мы получаем средства. Опубликовано Нафтогаз Украины - Naftogaz Суббота, 25 апреля 2020 г.

Как сообщало РБК-Украина, Всемирный банк прогнозирует, что в целом цены на энергоносители, в частности, на природный газ и уголь, в 2020 году будут на 40% ниже, чем в 2019 году.

Напомним, средняя таможенная стоимость импортного природного газа в Украине в марте 2020 года составила 153,6460 долларов или 4 163,7385 грн за 1 тысячу кубометров.