Цена на газ, перерасчет пенсий и запуск поезда в ЕС: что изменится с 1 июня

В июне снова изменятся тарифы на газ для населения, работающим пенсионерам сделают перерасчет выплат. До середины месяца продлится основная сессия ВНО. С началом курортного сезона страны вводят новые условия въезда для туристов, а в правительстве анонсировали смягчение карантина на летний период.

Цена на газ

Газоснабжающие компании обновили ценовые предложения для бытовых потребителей на июнь, а также опубликовали годовые тарифы. Цена на газ в первый месяц лета колеблется в пределах от 7,88 грн за куб.м (ООО "Энергджи трейд групп") до 12 грн за куб.м (ООО "Нафтогаз постачання").

Годовые пакеты услуг от поставщиков газа предлагают тарифы от 7,8 грн за кубометр (ООО "Агросинтез Трейдинг") до 13,5 грн (Черновицкая, Житомирская, Херсонская, Киевская областные энергоснабжающие компании).

"ГК "Нафтогаз Украины" предлагает газ только по годовому тарифу "Фиксированный" до 30 апреля 2022 года - 7,96 грн за куб.м. По сравнению с маем, цена не изменилась. Для потребителей поставщика последней надежды стоимость газа в июне составит 11,59 грн за куб.м. Ознакомиться с полным списком тарифов на газ можно в материале.

Перерасчет пенсий

В июне работающие пенсионеры получат доплаты после перерасчета. Это касается граждан, которые вышли на пенсию до 1 апреля 2019 года.

Пенсионный фонд ежегодно осуществляет перерасчет с 1 апреля. Однако в этом году из-за изменений в налоговом законодательстве работодатели подают декларации не ежемесячно, а ежеквартально (стаж за январь-февраль 2021 учитывается в отчетности, которую работодатели должны были подать до 10 мая).

После обработки данных документов ПФУ автоматически проведет перерасчет работающим пенсионерам в июне. При этом также выплатят надбавки за апрель и май. Дополнительно обращаться в Пенсионный фонд не нужно.

Продолжение ВНО

До 15 июня выпускники смогут сдать тестирование еще по 5 предметам. Из них обязательное ВНО по украинскому языку и литературе пройдет 1 июня.

ВНО по истории Украины состоится 4 июня, по физике - 7 июня, биология - 10 июня, география - 15 июня. Все результаты станут известны до 30 июня.

При этом с 29 июня начнется дополнительная сессия Внешнего независимого оценивания, она продлится до 16 июля.

Ослабление карантина

На летний период карантин в Украине могут смягчить. Глава Минздрава Виктор Ляшко заявил, что уже наблюдается "карантинная усталость". По его словам, когда эпидситуация стабилизировалась, некоторые ограничения можно ослабить.

Министр культуры Александр Ткаченко также анонсировал смягчение карантинных запретов. В частности, планируется:

снять ограничения в режиме работы кафе и ресторанов;

расширить возможности проведения массовых мероприятий, концертов;

открыть границу для граждан определенных стран;

для граждан определенных стран; разрешить деятельность объектов размещения.

Ограничения для водителей

С 1 июня вступают в силу новые правила для водителей крупногабаритного транспорта. Автомобилям массой свыше 24 тонн и нагрузкой на ось более 7 тонн запрещается проезд по государственным дорогам в жаркую погоду.

Ограничение вводится каждый год с целью сохранения автотрасс общего пользования. Движение запрещается в дневное время суток при температуре от +28 градусов. Этот период водителям грузовиков необходимо переждать на площадках для временной стоянки в полосах отвода автомобильных дорог и возле объектов дорожного сервиса.

Исключением являются транспортные средства, которые перевозят опасные, скоропортящиеся грузы, животных и птицу, а также связанные с предотвращением или ликвидацией последствий чрезвычайных ситуаций.

Укрзализныця запускает поезд в Австрию

Укрзализныця возобновляет международные железнодорожные перевозки. Первый такой рейс отправляется из Киева в столицу Австрии 1 июня.

Поезд Киев-Вена будет курсировать ежедневно с Центрального вокзала столицы Украины. Отправление в 14:07. Маршрут проходит через Венгрию - остановка в Будапеште в 08:20 следующего дня. Прибытие в Вену - в 11:21.

В обратном направлении поезд будет отправляться в 16:42 из Вены, и прибывать в Киев на следующий день в 17:22.

Стоит отметить, что для посещения Австрии необходимо иметь отрицательный ПЦР-тест, свидетельство о вакцинации или справку о выздоровлении от COVID-19. Также нужно сдать тест по приезду. При въезде в Венгрию обязательна 10-дневная самоизоляция.

Куда можно поехать в июне

В июне для украинцев будут открыты популярные туристические направления. В некоторых из них карантинные ограничения для путешественников минимальны.

Для поездки в Турцию не нужно сдавать тест ПЦР и проходить самоизоляцию. Туристу необходимо заполнить онлайн-форму для получения HES-кода здоровья и иметь страховку.

Черногория, Албания, Северная Македония полностью открыты для украинских путешественников. При въезде в эти страны не требуется виза, тестирование на коронавирус также проходить не нужно.

В Хорватии иностранцам необходимо предоставить негативный тест ПЦР, действительный 72 часа, либо справку о наличии антител на коронавирус. Для поездки на отдых в Болгарию также нужен отрицательный тест ПЦР, сделанный не позднее 3 дней до прибытия в страну.

В Египте остается обязательным отрицательный тест на COVID-19. ПЦР-анализ действителен на протяжении 72 часов. Также при въезде в страну возобновляется оплата за визу (25 долларов). При этом не платить визовый сбор могут туристы, которые собираются отдыхать только на курортах Синайского полуострова (Шарм-эль-Шейх, Таба, Дахаб) до 14 дней без выезда на экскурсии в другие регионы.

Тем, кто планирует в июне поехать на Кипр следует сдать ПЦР-тест не позже, чем за 3 суток до поездки. Также необходимо пройти онлайн-регистрацию на портале CyprusFlightPass и сделать контрольный тест в аэропорту по прилету.

При въезде в Грецию обязательно иметь справку о вакцинации, пройденной более 14 дней назад, либо негативный ПЦР-тест не позднее 72 часов. Также достаточным основанием являются справка о перенесенном заболевании и справка о наличии антител, действительная на протяжении 2-9 месяцев после сдачи анализа.