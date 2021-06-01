Ціна на газ, перерахунок пенсій і запуск поїзда в ЄС: що зміниться з 1 червня

У червні знову зміняться тарифи на газ для населення, працюючим пенсіонерам зроблять перерахунок виплат. До середини місяця триватиме основна сесія ЗНО. З початком курортного сезону країни вводять нові умови в'їзду для туристів, а в уряді анонсували пом'якшення карантину на літній період.

Ціна на газ

Газопостачальні компанії оновили цінові пропозиції для побутових споживачів на червень, а також опублікували річні тарифи. Ціна на газ в перший місяць літа коливається в межах від 7,88 грн за куб.м (ТОВ "Енергджі трейд груп") до 12 грн за куб.м (ТОВ "Нафтогаз постачання").

Річні пакети послуг від постачальників газу пропонують тарифи від 7,8 грн за кубометр (ТОВ "Агросинтез Трейдинг") до 13,5 грн (Чернівецька, Житомирська, Херсонська, Київська обласні енергопостачальні компанії).

"ГК "Нафтогаз України" пропонує газ лише за річним тарифом "Фіксований" до 30 квітня 2022 року - 7,96 грн за куб.м. У порівнянні з травнем, ціна не змінилася. Для споживачів постачальника останньої надії вартість газу в червні складе 11,59 грн за куб.м. Ознайомитися з повним списком тарифів на газ можна в матеріалі.

Перерахунок пенсій

У червні працюючі пенсіонери отримають доплати після перерахунку. Це стосується громадян, які вийшли на пенсію до 1 квітня 2019 року.

Пенсійний фонд щорічно здійснює перерахунок з 1 квітня. Однак в цьому році через зміни в податковому законодавстві роботодавці подають декларації не щомісяця, а щокварталу (стаж за січень-лютий 2021 враховується в звітності, яку роботодавці мали подати до 10 травня).

Після обробки даних документів ПФУ автоматично проведе перерахунок працюючим пенсіонерам у червні. При цьому також виплатять надбавки за квітень і травень. Додатково звертатися до Пенсійного фонду не потрібно.

Продовження ЗНО

До 15 червня випускники зможуть здати тестування ще з 5 предметів. З них обов'язкове ЗНО з української мови та літератури відбудеться 1 червня.

ЗНО з історії України відбудеться 4 червня, з фізики - 7 червня, біологія - 10 червня, географія - 15 червня. Всі результати стануть відомі до 30 червня.

При цьому з 29 червня розпочнеться додаткова сесія Зовнішнього незалежного оцінювання, вона триватиме до 16 липня.

Ослаблення карантину

На літній період карантин в Україні можуть пом'якшити. Глава МОЗ Віктор Ляшко заявив, що вже спостерігається "карантинна втома". За його словами, коли епідситуація стабілізувалася, деякі обмеження можна послабити.

Міністр культури Олександр Ткаченко також анонсував пом'якшення карантинних заборон. Зокрема, планується:

зняти обмеження в режимі роботи кафе і ресторанів;

розширити можливості проведення масових заходів, концертів;

відкрити кордон для громадян певних країн;

для громадян певних країн; дозволити діяльність об'єктів розміщення.

Обмеження для водіїв

З 1 червня набувають чинності нові правила для водіїв великогабаритного транспорту. Автомобілям масою понад 24 тонн і навантаженням на вісь більше 7 тонн забороняється проїзд по державним дорогах у спекотну погоду.

Обмеження вводиться щороку з метою збереження автотрас загального користування. Рух забороняється в денний час доби при температурі від +28 градусів. Цей період водіям вантажівок необхідно перечекати на майданчиках для тимчасової стоянки на смугах відводу автомобільних доріг і біля об'єктів дорожнього сервісу.

Винятком є ​​транспортні засоби, які перевозять небезпечні вантажі, тварин і птицю, вантажі, що швидко псуються, а також пов'язані із запобіганням або ліквідацією наслідків надзвичайних ситуацій.

Укрзалізниця запускає поїзд до Австрії

Укрзалізниця відновлює міжнародні залізничні перевезення. Перший такий рейс відправляється з Києва до столиці Австрії 1 червня.

Поїзд Київ-Відень курсуватиме щодня з Центрального вокзалу столиці України. Відправлення о 14:07. Маршрут проходить через Угорщину - зупинка в Будапешті о 08:20 наступного дня. Прибуття до Відня - о 11:21.

У зворотному напрямку поїзд вирушатиме о 16:42 з Відня, і прибуватиме до Києва наступного дня о 17:22.

Варто зазначити, що для відвідування Австрії необхідно мати негативний ПЛР-тест, свідоцтво про вакцинацію або довідку про одужання від COVID-19. Також потрібно здати тест по приїзду. При в'їзді до Угорщини обов'язкова 10-денна самоізоляція.

Куди можна поїхати в червні

У червні для українців будуть відкриті популярні туристичні напрямки. У деяких з них карантинні обмеження для мандрівників мінімальні.

Для поїздки в Туреччину не потрібно здавати тест ПЛР і проходити самоізоляцію. Туристу необхідно заповнити онлайн-форму для отримання HES-коду здоров'я і мати страховку.

Чорногорія, Албанія, Північна Македонія повністю відкриті для українських мандрівників. При в'їзді в ці країни не потрібна віза, тестування на коронавірус також проходити не потрібно.

У Хорватії іноземцям необхідно надати негативний тест ПЛР, дійсний 72 години, або довідку про наявність антитіл на коронавірус. Для поїздки на відпочинок до Болгарії також потрібен негативний тест ПЛР, зроблений не пізніше 3 днів до прибуття в країну.

В Єгипті залишається обов'язковим негативний тест на COVID-19. ПЛР-аналіз дійсний протягом 72 годин. Також при в'їзді в країну відновлюється оплата за візу (25 доларів). При цьому не платити візовий збір можуть туристи, які збираються відпочивати тільки на курортах Синайського півострова (Шарм-ель-Шейх, Таба, Дахаб) до 14 днів без виїзду на екскурсії в інші регіони.

Тим, хто планує в червні поїхати на Кіпр слід здати ПЛР-тест не пізніше, ніж за 3 доби до поїздки. Також необхідно пройти онлайн-реєстрацію на порталі CyprusFlightPass і зробити контрольний тест в аеропорту після прильоту.

При в'їзді до Греції обов'язково мати довідку про вакцинацію, пройдену більш ніж 14 днів тому, або негативний ПЛР-тест (не пізніше за 72 години). Також достатньою підставою є довідка про перенесене захворювання і довідка про наявність антитіл, дійсна протягом 2-9 місяців після здачі аналізу.