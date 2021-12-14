Цена на газ в Европе второй раз за день пробила психологическую отметку

Цена на газ в Европе в ходе вечерних торгов пробила очередной психологический уровень - 1500 долларов за тысячу кубометров. Днем котировки на голубое топливо превышали 1400 долларов .

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные торгов на лондонской бирже ICE.

По данным торгов, на закрытии сессии стоимость январского фьючерса на газ достигла 1525 долларов за тысячу кубических метров. С начала дня цена голубого топлива выросла почти на 12,5%.

Эксперты отмечают, что цены на газ в Европе растут на фоне напряженности между Украиной и Россией, что может отстрочить на неопределенное время запуск "Северного потока-2".