Ціна на газ у Європі вдруге за день пробила психологічну позначку

Ціна на газ в Європі в ході вечірніх торгів пробила черговий психологічний рівень-1500 доларів за тисячу кубометрів. Удень котирування на блакитне паливо перевищували 1400 доларів .

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані торгів на лондонській біржі ICE.

За даними торгів, на закритті сесії вартість січневого ф'ючерсу на газ досягла 1525 доларів за тисячу кубічних метрів. З початку дня ціна блакитного палива зросла майже на 12,5%.

Експерти відзначають, що ціни на газ в Європі ростуть на тлі напруженості між Україною і Росією, що може відстрочити на невизначений час запуск "Північного потоку-2".