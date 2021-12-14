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Цена на газ в Европе превысила 1 400 долларов впервые с октября

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Вторник 14 декабря 2021 11:25
Цена на газ в Европе превысила 1 400 долларов впервые с октября Фото: цены на газ в Европе продолжают расти (GettyImages)
Автор: Сергей Новиков

Цена на газ в Европе преодолела еще одну психологическую отметку. Впервые с октября природный газ торгуется выше отметки 1 400 долларов за тысячу кубометров.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные торгов на лондонской бирже ICE.

Согласно графику торгов, на 09:30 по Киеву стоимость январского фьючерса поднялась до отметки 1 445 долларов за тысячу кубометров. С начала торгов сегодня цена выросла более чем на 5%.

Отметим, аналитики связывают рост цен на газ с растущей напряженностью в отношениях России и Украины, которая является главным транзитером российского газа.

Напомним, ранее гендиректор "Оператора ГТС Украины" Сергей Макогон не исключил, что Россия прекратит физический транзит газа через Украину уже этой зимой.

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