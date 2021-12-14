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ЕС может отказаться от долгосрочных газовых контактов с Россией

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Европа, Вторник 14 декабря 2021 12:22
ЕС может отказаться от долгосрочных газовых контактов с Россией Фото: (Getty Images)
Автор: Иванна Шовкун

Европейский Союз назвал срок отказа от долгосрочных контрактов на импорт природного газа. Это планируют сделать в рамках "перехода к зеленой энергетике".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

Продление договоров может быть законцено к 2049 году. К этому времени ЕС кардинально пересмотрит свой энергетический рынок. Еврокомиссия также предложит комплекс мер по обеспечению надежности снабжения на фоне предстоящего зимой роста цен и острого дефицита в области энергетики.

В частности, пакет редложений предусматривает стратегический подход к хранению газа, включая меры по созданию высокого уровня заполнения резервов в начале отопительного сезона.

По данным агенствта, план, который может быть обнародован 15 декабря, противоречит призывам России, которая обеспечивает около трети потребностей Европы в газе. РФ долгое время выступала в пользу долгосрочных контрактов и неоднократно просила ЕС подписать больше таких сделок.

Напомним, цена на газ в Европе преодолела еще одну психологическую отметку. Впервые с октября природный газ торгуется выше отметки 1 400 долларов за тысячу кубометров.

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