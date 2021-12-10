Глава Оператора ГТС Украины не исключает прекращения Россией транзита газа зимой

Генеральный директор "Оператора ГТС Украины" Сергей Макогон не исключает, что Россия прекратит физический транзит газа через Украину уже этой зимой. Это будет открытая, ничем не обоснованная агрессия.

Как отметил Макогон, это политический вопрос, а не экономический. "Мы видим, что в последние месяцы усилилось давление на Украину по всем направлениям. Это и прекращение экспорта энергетического угля в Украину из РФ и стягивание войск на границу, и блокирование экспорта угля из Казахстана", - добавил он.

"Учитывая все эти события не исключено, что будет прекращен и транзит газа через Украину. Тогда уже будут сброшены все маски - это будет открытая, ничем не обоснованная агрессия. Я надеюсь, что до этого не дойдет", - сказал Макогон.

По его словам, технологически система ГТС может работать и на ресурсах, аккумулированных для прохождения отопительного сезона.

"Но это касается только эксплуатации нашей ГТС. Если в экономике будет большая нехватка ресурса, или он будет слишком дорог, это станет большой проблемой", - сказал он.