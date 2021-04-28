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Цена на электричество для населения до конца июня не изменится, - Шмыгаль

Автор: Игорь Литвиненко

Правительство не будет поднимать цену на электричество для населения до 30 июня. Цена на электричество за один кВт/ч составит 1 гривна 68 копеек.

Об этом во время заседания правительства заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.

Также, по его словам, государственные компании - "Энергоатом" и "Укргидроэнерго", будут осуществлять продажу электроэнергии напрямую поставщикам универсальных услуг по двусторонним договорам без посредничества в виде ГП "Гарантированный покупатель".

"Сегодня продолжаем мы механизм действия возложенных социальных обязанностей до 30 июня. Цена для людей на электроэнергию остается без изменений - 1,68 грн за кВт", - сообщил Шмыгаль.

Напомним, задолженность населения по оплате жилищно-коммунальных услуг за февраль выросла на 1,1 млрд гривен.

Также РБК-Украина писало о том, что изменится с тарифами на коммунальные платежи в апреле.

Отметим, в январе Верховная рада поддержала выплату компенсаций для помещений с электрообогревом на общую сумму 1,4 млрд грн. Ее смогут получить те граждане, которые пользуются электроотоплением.

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