Украинцы за месяц увеличили долги за коммуналку на 1 млрд гривен
Фото: долги за коммуналку выросли до 82,1 млрд гривен (Виталий Носач, РБК-Украина)
Задолженность населения по оплате жилищно-коммунальных услуг за февраль выросла на 1,1 млрд гривен. По состоянию на конец февраля 2021 года долги достигли 82,1 млрд гривен.
Об этом сообщает Государственная служба статистики Украины (Госстат).
По данным статистического ведомства, по состоянию на 28 февраля долги украинцев составили:
- За поставку и распределение природного газа - 34,2 млрд гривен,
- За поставку тепловой энергии и горячей воды - 27,4 млрд гривен,
- За централизованное водоснабжение и водоотвод - 6,0 млрд гривен,
- За управление многоквартирным домом - 5,4 млрд гривен,
- За обращение с бытовыми отходами - 1,1 млрд гривен,
- За поставки и распределение электрической энергии - 8,0 млрд гривен,
Напомним, начисления за жилищно-коммунальные услуги с учетом электроэнергии в феврале 2021 года составили 27,3 млрд грн, что на 39,3% больше, чем в феврале прошлого года (19,6 млрд грн).
Отметим, по данным опроса фонда "Демократические инициативы" и КМИС, только 12% украинцев считают возможным снижение тарифов 2021 году.