"Слуги народа" рассказали, кто получит компенсацию затрат на электричество

Верховная рада поддержала выплату компенсаций для помещений с электрообогревом на общую сумму 1,4 млрд грн. Выплаты начнутся уже в январе.
Об этом рассказал инициатор законопроекта 4672, председатель комитета по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Андрей Герус.
"Рядовые потребители не почувствуют роста тарифов, потому что компенсация состоится на уровне поставщика электроэнергии. Приняв этот закон сегодня, мы урегулируем проблему за январь, февраль и за весь текущий отопительный период", - рассказал Герус.
Компенсацию смогут получить граждане, которые пользуются электроотоплением. То есть проживают в домах, оборудованных электроотопительными установками, многоквартирных домах без газа или без централизованного теплоснабжения.
Также выплата компенсаций предусмотрена для многодетных, приемных семей и детских домов семейного типа.
Еще одно условие - по состоянию на 31 декабря 2020 года такие потребители должны иметь сниженный тариф на электрическую энергию.
Средства будут направляться непосредственно поставщику услуг. Дальше - их будут зачислять на лицевые счета потребителей как частичную оплату. Платежки будут приходить уже с учетом компенсации от государства.
Поэтому потребители не почувствуют дополнительной финансовой нагрузки из-за повышения цен на электроэнергию, отмечает Герус.
"Особое значение этот законопроект имеет для городов, которые полностью перешли на электроотопление: Марганец, Никополь, Покров и другие, а также для прифронтовой зоны, где много населенных пунктов на электроотоплении", - рассказывает депутат.
ВР предоставила разрешение председателю парламента Дмитрию Разумкова безотлагательно подписать законопроект № 4672 и направить его на подпись президенту.
В среду на заседании правительства премьер-министр Денис Шмигаль отметил, что компенсации для граждан с электроотоплением - это один из 8 шагов правительственной стратегии с преодолением тарифного кризиса и создание справедливых правил на рынке газа.
"Важно, что это будет касаться не только украинцев, которые имеют электроотопление, а и многодетных семей, приемных семей и детских домов семейного типа. Подчеркиваю, что людям не нужно будет куда-то ходить и носить справки. Такие компенсации будут автоматические", - подчеркнул премьер.
Он также сообщил, что всего на субсидии в этом году выделено 36,6 млрд грн. И подчеркнул, что все обязательства государства по льготам и субсидиям перед людьми обязательно будут выполнены.
Чтобы защитить украинцев от тарифных колебаний, 28 января Верховная рада рекомендовала Кабинету министров принять безотлагательные меры. В частности, рассмотреть возможность:
Напомним, Верховная рада внесла изменения в государственный бюджет на этот год для обеспечение граждан субсидиями 29 января. Народные депутаты одобрили соответствующий законопроект №4672.