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Ціна на електрику для населення до кінця червня не зміниться, - Шмигаль

Автор: Ігор Литвиненко

Уряд не підніматиме ціну на електрику для населення до 30 Червня. Ціна на електрику за один кВт/год складе 1 гривня 68 копійок.

Про це під час засідання уряду заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

Також, за його словами, державні компанії - "Енергоатом" і "Укргідроенерго", здійснюватимуть продаж електроенергії безпосередньо постачальникам універсальних послуг за двосторонніми договорами без посередництва у вигляді ДП "гарантований покупець".

"Сьогодні продовжуємо ми механізм дії покладених соціальних обов'язків до 30 Червня. Ціна для людей на електроенергію залишається без змін - 1,68 грн за кВт", - повідомив Шмигаль.

Нагадавши, заборгованість населення з оплати житлово-комунальних послуг за лютий зросла на 1,1 млрд гривень.

Також РБК-Україна писало про те, що зміниться з тарифами на комунальні платежі в квітні.

Зазначимо, у січні Верховна рада підтримала виплату компенсацій для приміщень з електрообігрівом на загальну суму 1,4 млрд грн. Її зможуть отримати ті громадяни, які користуються електроопаленням.

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