ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Цены на нефть выросли из-за убийства иранского генерала Сулеймани, - Милованов

Новости » Экономика     03.01.2020 - 10:58
Цены на нефть выросли из-за убийства иранского генерала Сулеймани, - Милованов
Фото: Тимофей Милованов (РБК-Украина)

Цены на нефть выросли на 2-4%

Министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов сообщил, что цены на нефть выросли на 2-4% из-за ликвидации Соединенными Штатами иранского генерала Касема Сулеймани. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Милованова в Facebook.

По его словам, азиатские рынки ценных бумаг отреагировали падением.

"Сегодня ночью США ударом с воздуха в Багдаде убили важного иранского генерала. Азиатские рынки ценных бумаг отреагировали падением, а цены на нефть выросли на 2-4%", - написал министр.

Напомним, ночью 3 января три ракетных удара были нанесены по военной базе рядом с международным аэропортом Багдада. В результате обстрелов погибли восьмь человек, среди них командир иранского спецназа "Кудс" Касим Сулеймани.

Позже Соединенные Штаты заявили о своей причастность к ракетным ударам по окрестностям аэропорта в Багдаде и гибели командира иранского спецназа "Кудс" генерала Касима Сулеймани.

Министр иностранных дел Ирана Джавад Зариф назвал "актом международного терроризма" операцию Вооруженных сил США в Багдаде, в ходе которой был убит генерал-майор Касем Сулеймани.

НПЗ Беларуси перестали получать нефть из РФ НБУ назвал причины подорожания нефти и падения цен на газ
Новости Украины нефтьТимофей Милованов
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь