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Ціни на нафту виросли через вбивство іранського генерала Сулеймані, - Мілованов

Новини » Економіка     03.01.2020 - 10:58
Ціни на нафту виросли через вбивство іранського генерала Сулеймані, - Мілованов
Фото: Тимофій Милованов (РБК-Україна)

Ціни на нафту виросли на 2-4%

Міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Тимофій Милованов повідомив, що ціни на нафту виросли на 2-4% через ліквідацію Сполученими Штатами іранського генерала Касема Сулеймані. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Мілованова у Facebook.

За його словами, азіатські ринки цінних паперів відреагували падінням.

"Сьогодні вночі США ударом з повітря в Багдаді вбили важливого іранського генерала. Азіатські ринки цінних паперів відреагували падінням, а ціни на нафту виросли на 2-4%", - написав міністр.

Нагадаємо, вночі 3 січня три ракетні удари були завдані по військовій базі поруч з міжнародним аеропортом Багдада. В результаті обстрілу загинули восьмеро людей, серед них командир іранського спецназу "Кудс" Касим Сулеймані.

Пізніше Сполучені Штати заявили про свою причетність до ракетним ударам по околицях аеропорту в Багдаді і загибелі командира іранського спецназу "Кудс" генерала Касіма Сулеймані.

Міністр закордонних справ Ірану Джавад Зариф назвав "актом міжнародного тероризму" операцію Збройних сил США в Багдаді, в ході якої був убитий генерал-майор Касем Сулеймані.

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Новини України нефтьТимофій Милованов
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