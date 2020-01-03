Иран отреагировал на операцию США по ликвидации генерала Сулеймани

Фото: Джавад Зариф (flickr.com/fovjir)

По словам Джавада Зарифа, действия Вашингтона опасны и ведут к эскалации конфликта

Министр иностранных дел Ирана Джавад Зариф назвал "актом международного терроризма" операцию Вооруженных сил Соединенных Штатов в Багдаде, в ходе которой был убит генерал-майор Корупса стражей исламской революции Касем Сулеймани. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Зарифа в Twitter.

По его словам, действия Вашингтона опасны и ведут к эскалации конфликта.

Также Зариф добавил, что США несут ответственность за все последствия своей "мошеннической авантюры".

The US' act of international terrorism, targeting & assassinating General Soleimani—THE most effective force fighting Daesh (ISIS), Al Nusrah, Al Qaeda et al—is extremely dangerous & a foolish escalation.



The US bears responsibility for all consequences of its rogue adventurism. — Javad Zarif (@JZarif) January 3, 2020

Напомним, ночью 3 января три ракетных удара были нанесены по военной базе рядом с международным аэропортом Багдада. В результате обстрелов погибли восьмь человек, среди них командир иранского спецназа "Кудс" Касим Сулеймани.

Позже Соединенные Штаты заявили о своей причастность к ракетным ударам по окрестностям аэропорта в Багдаде и гибели командира иранского спецназа "Кудс" генерала Касима Сулеймани.