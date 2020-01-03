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Иран отреагировал на операцию США по ликвидации генерала Сулеймани

Новости » Политика     03.01.2020 - 10:13
Иран отреагировал на операцию США по ликвидации генерала Сулеймани
Фото: Джавад Зариф (flickr.com/fovjir)

По словам Джавада Зарифа, действия Вашингтона опасны и ведут к эскалации конфликта

Министр иностранных дел Ирана Джавад Зариф назвал "актом международного терроризма" операцию Вооруженных сил Соединенных Штатов в Багдаде, в ходе которой был убит генерал-майор Корупса стражей исламской революции Касем Сулеймани. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Зарифа в Twitter.

По его словам, действия Вашингтона опасны и ведут к эскалации конфликта.

Также Зариф добавил, что США несут ответственность за все последствия своей "мошеннической авантюры".

Напомним, ночью 3 января три ракетных удара были нанесены по военной базе рядом с международным аэропортом Багдада. В результате обстрелов погибли восьмь человек, среди них командир иранского спецназа "Кудс" Касим Сулеймани.

Позже Соединенные Штаты заявили о своей причастность к ракетным ударам по окрестностям аэропорта в Багдаде и гибели командира иранского спецназа "Кудс" генерала Касима Сулеймани.

США заявили о своей причастности к ракетным ударам в Багдаде По аэропорту Багдада нанесли ракетные удары, погиб иранский генерал
Новости Украины Соединенные Штаты АмерикиИран
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