"Это значительная эскалация". У Байдена отреагировали на удар Ирана по Израилю

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление советника Белого дома по вопросам нацбезопасности Джейка Салливана во время брифинга.

Он отметил, что вооруженные силы США сотрудничали с армией обороны Израиля (ЦАХАЛ), когда Иран выпустил около 200 баллистических ракет. Эсминцы военно-морских сил США присоединились к израильским подразделениям противовоздушной обороны, чтобы сбивать иранские ракеты.

Салливан отметил, что президент Джо Байден и вице-президент Камала Харрис наблюдали за атакой и реакцией из ситуационной комнаты Белого дома, к которой присоединилась команда национальной безопасности.

Советник Белого дома добавил, что пока нет информации о жертвах в Израиле, также не было заявлений о повреждении самолетов и стратегических военных объектах.

"Исходя из того, что мы знаем на данный момент, эта атака, кажется, потерпела поражение и неэффективна. Это стало прежде всего результатом профессионализма ЦАХАЛа, но не в меньшей степени благодаря квалифицированной работе американских военных и тщательному совместному планированию в ожидании атаки", - сказал он. Салливан.

Он подчеркнул, что США будут консультироваться с Израилем по поводу следующих шагов и ответа.

"Очевидно, что это значительная эскалация со стороны Ирана, важное событие, и не менее важно, что мы смогли подойти вместе с Израилем и создать ситуацию, в которой никто не погиб во время этой атаки, насколько нам известно сейчас. Сейчас мы посмотрим, какие соответствующие следующие шаги заключаются в обеспечении, прежде всего, американских интересов, а затем содействии стабильности в максимально возможной степени, когда мы двигаемся вперед", - заявил советник Белого дома.