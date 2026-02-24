"Це законне право України": в Швеції зробили резонансну заяву про звільнення Криму

Міністр оборони Швеції Пол Йонсон підтвердив готовність підтримати Україну у поверненні Криму без географічних обмежень на використання військової допомоги.

Як повідомляє РБК-Україна , про це заявив міністр оборони Швеції Пол Йонсон, коментуючи передачу Україні систем Tridon Mk2, пише видання Rzeczpospolita.

Так, міністр оборони Швеції підтвердив підтримку України у відновленні її територіальної цілісності

23 лютого 2026 року, коментуючи передачу Україні систем Tridon Mk2 та фінансування далекобійних ракет на суму 524 млн євро, міністр зробив чітку заяву щодо використання шведської допомоги.

На запитання журналістів, чи може Україна застосовувати ці далекобійні засоби для ударів по об’єктах в окупованому Криму, Пол Йонсон відповів:

"Швеція не встановлює географічних обмежень на використання наданої допомоги для захисту суверенітету України. Якщо Україна вирішить повернути Крим - це її законне право, і ми підтримуватимемо це право необхідними засобами".

Таким чином, Швеція підтвердила готовність надавати Україні інструменти для захисту та відновлення її територіальної цілісності, залишаючи рішення про конкретні дії за Києвом.

Це рішення відображає політику Стокгольма щодо посилення оборонних можливостей України та підтримки її права на суверенітет над усіма окупованими територіями.