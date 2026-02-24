"Это законное право Украины": в Швеции сделали резонансное заявление об освобождении Крыма

Министр обороны Швеции Пол Йонсон подтвердил готовность поддержать Украину в возвращении Крыма без географических ограничений на использование военной помощи.

Как сообщает РБК-Украина , об этом заявил министр обороны Швеции Пол Йонсон, комментируя передачу Украине систем Tridon Mk2, пишет издание Rzeczpospolita.

Так, министр обороны Швеции подтвердил поддержку Украины в восстановлении ее территориальной целостности

23 февраля 2026 года, комментируя передачу Украине систем Tridon Mk2 и финансирование дальнобойных ракет на сумму 524 млн евро, министр сделал четкое заявление об использовании шведской помощи.

На вопрос журналистов, может ли Украина применять эти дальнобойные средства для ударов по объектам в оккупированном Крыму, Пол Йонсон ответил:

"Швеция не устанавливает географических ограничений на использование предоставленной помощи для защиты суверенитета Украины. Если Украина решит вернуть Крым - это ее законное право, и мы будем поддерживать это право необходимыми средствами".

Таким образом, Швеция подтвердила готовность предоставлять Украине инструменты для защиты и восстановления ее территориальной целостности, оставляя решение о конкретных действиях за Киевом.

Это решение отражает политику Стокгольма по усилению оборонных возможностей Украины и поддержке ее права на суверенитет над всеми оккупированными территориями.