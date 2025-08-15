UA

Зустріч Трампа та Путіна Добропілля Війна в Україні

"Це йому шкодить": Трамп пообіцяв поговорити з Путіним про російські атаки на Україну

Фото: президент США Дональд Трамп (Getty Images)
Автор: Антон Корж

Президент США Дональд Трамп прокоментував російські атаки на Україну. За його словами, це "шкодить" російському диктатору Володимиру Путіну. Трамп заявив, що "поговорить про це" з Путіним.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Трампа для преси на борту Air Force One.

Трамп заявив, що Путін, вочевидь, вважає, що постійні удари по Україні посилюють його позиції та допомагають підготувати умови для того, щоб "укласти найкращу угоду". Але насправді удари по Україні тільки послаблюють російського диктатора.

"Насправді це йому шкодить. Але в його розумінні це допомагає йому укласти кращу угоду, якщо вони зможуть продовжувати вбивства. Можливо, це частина його світу. Можливо, це його суть, його гени, його спадковість. Але він думає, що це дає йому чинність у переговорах. Я думаю, це йому шкодить, але я поговорю з ним про це пізніше", - зазначив президент США.

 

Зазначимо, під час виступу перед пресою Трамп говорив і на інші теми. Зокрема, він не виключає надання Україні гарантій безпеки, але не у формі вступу країни до НАТО. Також Трамп хоче обговорити із Путіним потенційний "обмін територіями" між Україною і РФ.

Щодо останнього - президент України Володимир Зеленський наголошував, що він не буде виводити українських захисників із Донбасу та звертав увагу, що це дуже складне питання, яке потрібно розглядати разом із гарантіями безпеки для України. А спікер Верховної Ради Руслан Стефанчук заявляв, що "обмін територіями" заборонений як українським законодавством, так і Конституцією.

Дональд ТрампЗустріч Трампа та ПутінаВійна в Україні