"Це йому шкодить": Трамп пообіцяв поговорити з Путіним про російські атаки на Україну

Трамп заявив, що Путін, вочевидь, вважає, що постійні удари по Україні посилюють його позиції та допомагають підготувати умови для того, щоб "укласти найкращу угоду". Але насправді удари по Україні тільки послаблюють російського диктатора.

"Насправді це йому шкодить. Але в його розумінні це допомагає йому укласти кращу угоду, якщо вони зможуть продовжувати вбивства. Можливо, це частина його світу. Можливо, це його суть, його гени, його спадковість. Але він думає, що це дає йому чинність у переговорах. Я думаю, це йому шкодить, але я поговорю з ним про це пізніше", - зазначив президент США.