Трамп допускає гарантії безпеки для України, але без вступу до НАТО

П'ятниця 15 серпня 2025 15:50
Трамп допускає гарантії безпеки для України, але без вступу до НАТО Фото: президент США Дональд Трамп (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

Президент США Дональд Трамп не виключає надання Україні гарантій безпеки, але не у формі вступу країни до НАТО.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Трампа під час спілкування з журналістами.

Трампа запитали щодо можливості того, що США нададуть Україні гарантії безпеки.

"Можливо. Разом із Європою та іншими країнами. Не у формі НАТО... Є певні речі, які не відбудуться. Але так, разом із Європою це можливо", - відповів президент США.

Гарантії безпеки для України

Нагадаємо, раніше міністр закордонних справ Франції Жан-Ноель Барро завляв, що під час зустрічі на Алясці 15 серпня президент США Дональд Трамп буде вимагати від російського диктатора Володимира Путіна припинити вогонь та обіцяє гарантії безпеки Україні спільно з іншими партнерами.

Перед цим президент Франції Еммануель Макрон повідомив, що Трамп вважає, що НАТО не має бути частиною гарантій безпеки для України.

За інформацією ЗМІ, Трамп готовий надати гарантії безпеки Україні, але не в рамках НАТО.

Водночас державний секретар США Марко Рубіо стверджував, що гарантії безпеки для України та територіальні поступки повинні стати частиною мирних переговорів з Росією.

