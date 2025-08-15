ua en ru
Пт, 15 серпня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Зустріч Трампа та Путіна Добропілля Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика

"Це йому шкодить": Трамп пообіцяв поговорити з Путіним про російські атаки на Україну

США, П'ятниця 15 серпня 2025 16:15
UA EN RU
"Це йому шкодить": Трамп пообіцяв поговорити з Путіним про російські атаки на Україну Фото: президент США Дональд Трамп (Getty Images)
Автор: Антон Корж

Президент США Дональд Трамп прокоментував російські атаки на Україну. За його словами, це "шкодить" російському диктатору Володимиру Путіну. Трамп заявив, що "поговорить про це" з Путіним.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Трампа для преси на борту Air Force One.

Трамп заявив, що Путін, вочевидь, вважає, що постійні удари по Україні посилюють його позиції та допомагають підготувати умови для того, щоб "укласти найкращу угоду". Але насправді удари по Україні тільки послаблюють російського диктатора.

"Насправді це йому шкодить. Але в його розумінні це допомагає йому укласти кращу угоду, якщо вони зможуть продовжувати вбивства. Можливо, це частина його світу. Можливо, це його суть, його гени, його спадковість. Але він думає, що це дає йому чинність у переговорах. Я думаю, це йому шкодить, але я поговорю з ним про це пізніше", - зазначив президент США.

Зазначимо, під час виступу перед пресою Трамп говорив і на інші теми. Зокрема, він не виключає надання Україні гарантій безпеки, але не у формі вступу країни до НАТО. Також Трамп хоче обговорити із Путіним потенційний "обмін територіями" між Україною і РФ.

Щодо останнього - президент України Володимир Зеленський наголошував, що він не буде виводити українських захисників із Донбасу та звертав увагу, що це дуже складне питання, яке потрібно розглядати разом із гарантіями безпеки для України. А спікер Верховної Ради Руслан Стефанчук заявляв, що "обмін територіями" заборонений як українським законодавством, так і Конституцією.

Читайте РБК-Україна в Google News
Дональд Трамп Зустріч Трампа та Путіна Війна в Україні
Новини
Білий дім назвав склад делегації на зустрічі Трампа та Путіна, - Sky News
Білий дім назвав склад делегації на зустрічі Трампа та Путіна, - Sky News
Аналітика
Прорив чи авантюра? Що відбувається під Добропіллям і куди цілить Росія
Уляна Безпалькокерівниця рубрики Війна в Україні Прорив чи авантюра? Що відбувається під Добропіллям і куди цілить Росія