"Это ему вредит": Трамп пообещал поговорить с Путиным о российских атаках на Украину

Президент США Дональд Трамп прокомментировал российские атаки на Украину. По его словам, это "вредит" российскому диктатору Владимиру Путину. Трамп заявил, что "поговорит об этом" с Путиным.

Трамп заявил, что Путин, очевидно, считает, что постоянные удары по Украине усиливают его позиции и помогают подготовить условия для того, чтобы "заключить лучшую сделку". Но на самом деле удары по Украине только ослабляют российского диктатора.

"На самом деле это ему вредит. Но в его понимании это помогает ему заключить лучшую сделку, если они смогут продолжать убийства. Возможно, это часть его мира. Возможно, это его суть, его гены, его наследственность. Но он думает, что это дает ему силу в переговорах. Я думаю, это ему вредит, но я поговорю с ним об этом позже", - отметил президент США.