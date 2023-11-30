"Це вже тенденція": РФ умисно обстрілює медичні заклади на Таврійському напрямку

За словами речника, така тенденція фіксується протягом останніх тиждень-два.

Штупун заявив, що тільки за минулу добу росіяни завдали 8 ракетних ударів - поранено 10 цивільних осіб, серед них п'ятеро дітей.

Ситуація на фронті

За даними Генштабу на ранок 30 листопада, українські військові відбили 24 атаки противника на Лиманському напрямку, продовжують проведення наступальної операції на Мелітопольському напрямку. Підрозділи ракетних військ уразили 2 склади боєприпасів противника.

Ми також повідомляли, що протягом минулої доби, 29 листопада, українські військові знищили майже 500 російських окупантів на Таврійському напрямку. Також четверо окупантів здались у полон.

Зокрема, на Авдіївському напрямку росіяни активізували штурми, а також після певного "затишшя" через негоду значно посилили артилерійські обстріли та удари із застосуванням авіації.

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