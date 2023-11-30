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"Це вже тенденція": РФ умисно обстрілює медичні заклади на Таврійському напрямку

Фото: РФ умисно обстрілює медичні заклади на Таврійському напрямку (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

Російська Федерація почала умисно обстрілювати медичні пункти та заклади на Таврійському напрямку.

Про це розповів речник об'єднаного пресцентру сил оборони Таврійського напрямку Олександр Штупун, повідомляє РБК-Україна з посиланням на ефір програми "Лінія фронту".

За словами речника, така тенденція фіксується протягом останніх тиждень-два.

Штупун заявив, що тільки за минулу добу росіяни завдали 8 ракетних ударів - поранено 10 цивільних осіб, серед них п'ятеро дітей.

Ситуація на фронті

За даними Генштабу на ранок 30 листопада, українські військові відбили 24 атаки противника на Лиманському напрямку, продовжують проведення наступальної операції на Мелітопольському напрямку. Підрозділи ракетних військ уразили 2 склади боєприпасів противника.

Ми також повідомляли, що протягом минулої доби, 29 листопада, українські військові знищили майже 500 російських окупантів на Таврійському напрямку. Також четверо окупантів здались у полон.

Зокрема, на Авдіївському напрямку росіяни активізували штурми, а також після певного "затишшя" через негоду значно посилили артилерійські обстріли та удари із застосуванням авіації.

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Війна Росії проти України