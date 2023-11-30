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"Это уже тенденция": РФ умышленно обстреливает медучреждения на Таврическом направлении

Фото: РФ намеренно обстреливает медицинские учреждения на Таврическом направлении (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

Российская Федерация начала умышленно обстреливать медицинские пункты и учреждения на Таврическом направлении.

Об этом рассказал спикер объединенного прессцентра сил обороны Таврического направления Александр Штупун, сообщает РБК-Украина со ссылкой на эфир программы "Линия фронта".

По словам спикера, такая тенденция фиксируется в течение последних неделю-две.

Штупун заявил, что только за минувшие сутки россияне нанесли 8 ракетных ударов - ранены 10 гражданских лиц, среди них пятеро детей.

Ситуация на фронте

По данным Генштаба на утро 30 ноября, украинские военные отразили 24 атаки противника на Лиманском направлении, продолжают проведение наступательной операции на Мелитопольском направлении. Подразделения ракетных войск поразили 2 состава боеприпасов противника.

Мы также сообщали, что за прошедшие сутки, 29 ноября, украинские военные уничтожили почти 500 российских оккупантов на Таврическом направлении. Также четверо оккупантов сдались в плен.

В частности, на Авдеевском направлении россияне активизировали штурмы, а также после определенного "затишья" из-за непогоды значительно усилили артиллерийские обстрелы и удары с применением авиации.

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